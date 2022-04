Dépression : 10 symptômes à ne jamais ignorer

On évite souvent le sujet, mais la dépression est un problème de santé qui affecte des milliers de Québécois et de Canadiens. Voici 10 symptômes méconnus indiquant que vous en souffrez peut-être.

1 / 11

wavebreakmedia / Shutterstock

Parmi les symptômes et signes de la dépression, un manque de libido

Une absence complète et totale d’intérêt pour le sexe peut aussi être une caractéristique de la dépression. Une baisse de la libido peut également s’avérer difficile pour le couple. Si vous êtes dans une relation, un manque total de volonté venant de votre amoureux peut vous faire sentir coupable. Vous pouvez également vivre un dégoût de soi et de l’insécurité. Faites attention car certains aliments «tuent» votre libido!

Savoir identifier les symptômes méconnus de la dépression pour mieux agir

Avoir peur d’admettre un problème perçu comme un signe de faiblesse peut amener à ne plus prêter attention aux signes dramatiques et évidents autant qu’à ceux qui sont subtils et cachés. Nous savons déjà que les pensées suicidaires, le sentiment de dévalorisation, la fatigue constante et l’éloignement de ses amis et sa famille sont des signes de dépression. Par contre, beaucoup d’entre nous ne réalisent pas que l’insomnie chronique, la colère irrationnelle et plusieurs autres symptômes peu connus peuvent aussi constituer des symptômes à prendre très au sérieux. Essayez de suivre ces conseils efficaces et simples à intégrer dans votre quotidien pour contrer la fatigue.

Sachez reconnaître les différents signes de la dépression

Nous parlons encore trop peu de nos problèmes de santé mentale. Or, un Canadien sur dix aura un épisode dépressif sévère dans sa vie et plusieurs d’entre nous risquent de ne pas reconnaître à temps les différents signaux d’alarme et symptômes de la dépression. Découvrez les différents signes subtils et trop souvent méconnus pouvant indiquer que vous ou un proche souffrez de dépression.

Essayez de changer ces 9 habitudes qui augmentent vos risques de souffrir de dépression.