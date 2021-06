11 façons inhabituelles de soulager un coup de soleil 

6 / 10 Shutterstock/De Africa Studio Miser sur le vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre est un remède maison miraculeux lorsqu’il s’agit d’éruptions cutanées et de brûlures. En plus d’être un liquide antifongique et antiseptique, le vinaigre de cidre détoxifie votre peau. Utilisez une cuillère à café de ce type de vinaigre pour soigner vos coups de soleil (versez-en directement sur la peau ou utilisez un tampon de coton). Vous nettoierez non seulement la zone problématique, mais vous hydraterez aussi votre peau en rétablissant vos niveaux de pH. Ouvrez votre frigo pour vous soigner!

7 / 10 Vider vos vitamines E Parfois, vous êtes dans l'urgence et vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez sous la main. Ouvrez vos capsules de vitamine E et étalez leur contenu sur votre coup de soleil. Eh oui, vos vitamines viennent à votre rescousse. Si les coups de soleil sont durs pour votre peau, c'est que les rayons UV ont produit des radicaux livres dans votre corps. Ensuite, ces radicaux libres volent des électrons nécessaires à vos molécules saines. C'est là que la vitamine E vient à donner un coup de main. Elle fournit des électrons pour les radicaux libres ce qui les empêche de les prendre à molécules saines. Vous pouvez prendre la vitamine E par voie orale, mais on pense qu'elle est moins efficace que l'appliquer directement sur votre corps surtout sur les zones touchées par le soleil.