38 remèdes de grand-mère qui fonctionnent vraiment

Somrak jendee/Shutterstock

Ostéoporose: le soya

Selon une méta-analyse de diverses études effectuées à l’université de Caroline du Nord, les personnes qui mangent beaucoup d’aliments riches en soya ont une ossature plus saine et subissent moins de fractures. On ne connaÎt pas encore quels composés produisent cet effet, mais parmi les bonnes sources de protéines de soya, on peut citer les graines et le lait de soya, le miso, le tempeh et le tofu.

Mieux vaut toutefois ne pas en consommer trop, car le soya fait aussi partie des 12 faux aliments santé qui peuvent vous rendre malade.