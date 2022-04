11 choses à savoir sur le compostage

3 / 12

SOLSTOCK/GETTY IMAGES

Pourquoi le compostage est-il écologique?

Le compostage de vos déchets organiques aide l’environnement de deux manières importantes.

Premièrement, le compost enrichit le sol afin qu’il puisse donner de précieux nutriments aux plantes. Si vous avez un jardin ou même des plantes ou des fleurs en pot, vous pouvez utiliser votre terre compostée pour aider vos plantes à pousser plus rapidement et plus vigoureusement.

Deuxièmement, bien que les décharges et les tas de compost se ressemblent à première vue, les aliments se décomposent plus rapidement – et de manière bien plus respectueuse de l’environnement – lorsqu’ils sont compostés. «Les déchets envoyés à la décharge se décomposent de manière anaérobique, c’est-à-dire sans présence d’oxygène. Ils sont écrasés puis recouverts de terre et d’argile… En se décomposant avec le temps, les déchets émettent du méthane, un gaz à effet de serre 21 fois plus puissant que le CO2», explique un article du journal britannique The Guardian. Les restes de nourriture se décomposent eux aussi plus lentement dans une décharge.

