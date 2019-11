Les aliments pour «humains» que votre chien peut manger

Vous voulez gâter votre chien? Bonne nouvelle: votre chien peut manger ces 14 aliments que vous consommez tous les jours.

Si un fruit est toxique pour votre chien, vous avez peut-être peur que tous les fruits le soient. Ce n’est heureusement pas le cas. «Les fruits peuvent constituer une gâterie nutritive et savoureuse pour votre chien», déclare Kelly Ryan, docteure en médecine vétérinaire et directrice des services vétérinaires chez Animal Medical Center of Mid-America .

Le melon d’eau

Selon The American Kennel Club, le melon d’eau est un superaliment, faible en calories et rempli de nutriments – vitamines A, B6, C et potassium. Il constitue aussi une collation parfaite à donner à votre chien par une chaude journée d’été, car il est principalement composé d’eau. Conseil de vétérinaire: congelez des cubes de melon d’eau pour aider votre chien à se rafraîchir. Suivez ces astuces pour la santé et la sécurité de votre chien en été.