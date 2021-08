Comment régler un tas de problèmes en 10 minutes

6 / 32 Roman Samborskyi/Shutterstock Faire la sieste comme les soldats De nouvelles directives de l’armée américaine encouragent les soldats à faire de brèves siestes de temps en temps «pour restaurer la vigilance et améliorer le rendement». Le manuel FM 7-22 sur la santé et la forme qui vient d’être mis à jour recommande aussi de conserver un horaire de sommeil aussi régulier que possible. Toutefois, les soldats (et les civils) qui ne dorment pas assez les jours ouvrables devraient essayer de dormir davantage ou faire des siestes les jours de congé pour compenser ce manque de sommeil.

7 / 32 bmphotographer/Shutterstock Démarrer un feu sans petit bois Tout scout digne de ce nom sait que, pour faire du feu, il faut un matériau d’allumage (petit bois, papier froissé) et un carburant (bûches), et que, sans le matériau inflammable, c’est peine perdue. Que faire quand il n’y a ni branches ni feuilles mortes autour de soi? Family Handyman propose une solution maison bien cachée: la charpie du sèche-linge. Entassez-la dans des rouleaux de papier de toilette en carton (cela imitera une bûche) et utilisez-les en camping ou sous la grille du foyer. Ces rouleaux de charpie s’embrasent vite et brûlent assez longtemps pour enflammer n’importe quel bois. Vous serez surpris d’apprendre que vous pouvez également utiliser la charpie de la sécheuse dans la cour et le jardin!