Objets ordinaires, usages extraordinaires: des astuces qui changent la vie

3 / 5

Joleen Zubek

Petites réparations

Bon à savoir

Le papier d’aluminium peut tenir vos plats au chaud, mais ce n’est que le début. Vous pouvez aussi l’utiliser pour récurer une poêle en fonte, affûter des ciseaux, caler une pile, ramollir le sucre roux, améliorer l’efficacité d’un radiateur, construire un incubateur de semences, éloigner les abeilles des boissons, améliorer l’éclairage extérieur et faire un entonnoir.

Déboucher le lavabo sans débouchoir

Coupez une vieille balle de tennis au tiers de son diamètre, jetez le petit morceau et posez la partie ouverte de l’autre sur le conduit bouché. Bloquez le trop-plein avec un linge imbibé et faites couler un peu d’eau dans le bassin pour sceller le pourtour de la balle. Écrasez cette ventouse improvisée avec la paume de la main.

Débloquer un drain

Si la balle de tennis transformée en ventouse n’a pas fonctionné, versez 125 ml de bicarbonate de soude dans le tuyau et laissez reposer quelques minutes. Puis ajoutez 250 ml de vinaigre et la même quantité d’eau chaude. Mettez le bouchon, attendez 10 minutes, puis versez de l’eau chaude dans le tuyau. Répétez et réutilisez la ventouse au besoin. Adepte du fait maison, voici comment fabriquer vos nettoyants miracles à base de bicarbonate de soude et vinaigre.

Dissimuler une fissure dans un parquet

Les crayons de cire sont un excellent matériau de remplissage pour les égratignures, éraflures et lézardes d’une grande variété de parquets. Choisissez la couleur la plus proche de celle du vôtre. Posez le crayon sur du papier sulfurisé dans le four à micro-ondes, faites-le fondre à puissance moyenne, une minute à la fois, jusqu’à ce qu’il forme une pâte malléable. À l’aide d’un couteau de plastique ou une spatule à mastic, étalez la cire sur les entailles. Lissez avec un rouleau à pâte ou un objet plat. Le ponçage n’est pas nécessaire.

Remplacer la colle

Pour coller deux feuilles de papier ou de carton mince les blancs d’œufs conviennent parfaitement.

Améliorer l’isolation thermique

Découpez des rectangles de papier-bulle de la taille de vos fenêtres et faites-les tenir dessus avec du ruban à conduits. Ils retiendront la chaleur et réduiront vos coûts de chauffage. Vous n’aimez pas l’effet? Abaissez les stores pour les dissimuler et fermez complètement les lamelles après le coucher du soleil pour faire plus d’économies.

Démarrer un feu de foyer

Les pelures sèches d’orange et de citron prennent feu encore mieux que le papier. Non seulement elles dégagent un parfum plus agréable et moins de créosote que le papier journal, mais leurs huiles inflammables leur permettent de brûler plus longtemps. Vous n’avez pas la patience d’attendre qu’elles sèchent? Placez-les dans le four à 90°C, de 25 à 30 minutes, sur une tôle. Elles seront prêtes.

Ressusciter un portable noyé

Vous avez renversé de l’eau sur votre ordinateur portable! Que faire? Éteignez-le et débranchez ses accessoires. Placez l’écran à angle droit avec le clavier, posez la machine à l’envers sur une serviette sèche et laissez égoutter toute la nuit dans un endroit tiède et sec. Le lendemain, braquez le jet d’air à basse température d’un sèche-cheveux vers l’intérieur, à environ 15 cm du clavier, en balayant constamment pour éviter de surchauffer des surfaces.

Réparer l’écran éraflé d’un téléphone

Si la rayure est superficielle, nettoyez la zone abîmée avec un linge propre sans charpie trempé dans l’eau. Séchez avec un autre linge sans charpie, puis frottez la zone abîmée avec une gomme propre et douce, dans le sens de l’éraflure. Vous devrez peut-être répéter l’opération plusieurs fois pour faire complètement disparaître la trace.

Faire durer un pare-brise fissuré

Vous pouvez prévenir qu’une petite fissure ne s’étende avec du vernis à ongles transparent. Placez le pare-brise à l’ombre, appliquez le vernis des deux côtés du verre afin de bien remplir la fente, puis mettez à sécher au soleil. Attention: c’est une réparation temporaire. Faites remplacer le pare-brise le lendemain ou au plus tard le surlendemain.

Caler une pile

La pile de votre lampe de poche flotte dans son tube? Faites une boule de papier d’aluminium et déposez-la au fond. Il est étonnant de voir tout ce que l’on peut faire avec de l’aluminium!

Remplacer un lacet

Si le lacet d’une chaussure se casse, coupez du ruban à conduits de la longueur voulue puis tirez-en un morceau deux fois plus large que nécessaire. Pliez-le en deux sur la longueur, côté adhésif vers l’intérieur. Passez ce lacet de fortune dans les œillets et nouez-le.