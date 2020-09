8 façons d’utiliser la charpie de la sécheuse dans la cour et le jardin

4 / 9

Prévenir l’érosion

Étalée et humidifiée, la charpie peut former une barrière de protection du sol contre l’érosion. Si vous n’aimez pas l’aspect de la charpie détrempée, utilisez-la comme sous-couche et recouvrez-la de pierres décoratives.