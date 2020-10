Le mal le dos : les causes et des solutions

14 / 19

Une visite chez l’ostéopathe ou le chiropraticien

Ostéopathes et chiropraticiens soignent un certain nombre de problèmes musculosquelettiques en manipulant les tissus et les articulations. Si les deux méthodes adoptent à peu près la même approche, les chiropraticiens s’intéressent plus particulièrement à la colonne vertébrale.

Ostéopathie et chiropratique sont des thérapies complémentaires dont l’efficacité sur les problèmes de dos est reconnue par les professionnels de la médecine classique. Toutefois, elles ne conviennent pas à tout le monde, comme les personnes souffrant de maladies telles que l’ostéoporose grave (polyfracturaire).

Si vous pensez qu’une visite chez un ostéopathe ou un chiropraticien vous soulagerait, demandez à votre médecin de famille de vous recommander un bon praticien. adressez-vous au Registre des ostéopathes du Québec (www.registre.org) ou à l’Association des chiropraticiens du Québec (www.chiropratique.com).

Une séance moyenne dure de 20 à 30 minutes. Si le nombre de séances dont vous pourrez avoir besoin varie considérablement selon votre problème, un traitement de deux à dix séances est courant, à raison d’une par semaine environ.

Première consultation. L’ostéopathe ou le chiropraticien vous examine afin d’identifier

le problème ; il peut prescrire une radiographie ou d’autres examens. Pour déterminer les points faibles et les zones à problème, l’ostéopathe procède aussi par palpation et vérifie votre équilibre postural global. Pour ce faire, il vous demande de vous déshabiller partiellement

et d’exécuter une série de mouvements.

Manipulation. Le chiropraticien se concentre plus spécifiquement sur le dos et vise avant tout à dégager et à optimiser la mobilité de la colonne vertébrale. L’ostéopathe, pour sa part, manipule les membres, les articulations et les tissus mous de l’ensemble du corps. Aucun de ces traitements ne doit être douloureux, même si certains patients peuvent éprouver quelques effets secondaires, comme une sensibilité musculaire.

Suivi. Après le massage ou la manipulation, l’ostéopathe ou le chiropraticien vous expliquera comment adopter une meilleure posture et changer vos habitudes de vie, de façon à remédier à votre problème. Le praticien peut aussi vous montrer quelques exercices simples à faire à la maison

pour éviter que le problème resurgisse. Il prend également en compte votre rythme de vie quotidien et peut apaiser les effets du stress ou de l’angoisse.