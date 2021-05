Les étirements augmentent notre tolérance à la douleur

3 / 4

Rocksweeper/Shutterstock

Une implication du cerveau?

Les étirements ne sont pas les seuls types d’exercices qui produisent une hypoalgésie. Plusieurs études ont démontré que des exercices aérobiques et des exercices impliquant des contractions musculaires maintenues en induisaient une également.

Ces formes d’exercices ont reçu beaucoup plus d’attention de la part de la communauté scientifique que les étirements, et certains groupes de chercheurs ont tenté d’en élucider les mécanismes. Il a par exemple été suggéré que l’hypoalgésie induite par les exercices impliquait une activation et une interaction entre les systèmes opioïdes et endocannabinoïdes du cerveau, qui nous permettent de contrôler la douleur.

Dans une revue de littérature récente, des auteurs ont suggéré que l’hypoalgésie induite par les exercices pourrait s’expliquer par leur effet déplaisant, et même parfois douloureux. En effet, on sait que l’activation des nocicepteurs (les capteurs de notre organisme qui informent le système nerveux central des stimuli dangereux) induit une hypoalgésie par l’activation de systèmes qui modulent la douleur (dont les systèmes opioïdes).

Par exemple, lorsque l’on maintient la main dans un sceau rempli d’eau froide, une douleur intense est produite et une hypoalgésie systémique est induite. Il est possible que des mécanismes similaires puissent expliquer nos résultats, étant donné que l’étirement produit également une sensation parfois déplaisante et même douloureuse.

Comme nous l’avons souligné précédemment, les effets à distance, donc potentiellement systémiques, étaient présents seulement à la suite de l’étirement du dos. Nous pensons que l’étirement du dos pourrait impliquer l’étirement d’une plus grande masse de structures (muscles, ligaments, tendons, peau) que l’étirement du poignet, et donc produire un effet plus important. Ces hypothèses devront être testées dans de futures études.

