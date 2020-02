4 trucs pour obtenir des pâtes parfaites

iStock

Un peu de croquant

Trop cuites, les pâtes sont très molles. Quand elles manquent de cuisson, elles sont trop dures sous la dent.

Visez une texture légèrement ferme, ou al dente, ce que Lorenzo Boni, chef exécutif chez ­Barilla America, appelle la consistance idéale: «Ainsi, les pâtes se digèrent plus lentement et vous permettent de mieux absorber les nutriments.»

Un grain de sel

Pour que les pâtes soient al dente, on doit saler l’eau après qu’elle a atteint le point d’ébullition et non avant, ce qui a pour effet de ralentir la cuisson. «Les pâtes prendront de la saveur en cuisant», explique M. Boni, qui conseille d’ajouter 7 g de sel par litre d’eau.

Pour obtenir une belle cuisson, les pâtes ont besoin d’une bonne quantité d’eau. Selon Lorenzo Boni, il faut compter 5 l pour 500 g de pâtes. Les plonger seulement lorsque l’eau est en ébullition. Si elle n’est pas assez chaude, vous obtiendrez invariablement des pâtes collantes. N’hésitez pas à suivre ces astuces pour cuisiner rapidement.

Choisir la bonne sauce

Maintenant que vos pâtes sont cuites à la perfection, comment les garnir? «Les pâtes longues préfèrent une sauce qui y adhèrent bien. Les courtes exigent plutôt des ingrédients avec lesquels elles peuvent se mélanger intimement», explique Rob Gentile, chef exécutif au restaurant Buca de Toronto. «Servez les spaghettis avec une simple sauce pomodoro – composée de tomates, basilic et huile d’olive – qui se mêlera bien avec eux. Quant aux petites, telles que les orecchiette, servez-les avec des petits morceaux de légumes croquants, viande ou fruits de mer.»

