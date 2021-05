La croissance phénoménale du balado comme outil d’apprentissage

Contrairement à la formation par appel vidéo, qui crée chez certains étudiants une forme d’isolement, le balado ouvre une voie intéressante pour recréer le lien humain nécessaire à l’apprentissage. Celui que j’ai créé pour mon cours me permet d’enrichir non seulement ma relation avec ma communauté d’apprenants, mais aussi avec l’étudiant qui, individuellement, écoute ce contenu audio et tente d’apprendre.

Je diffuse d’abord en direct l’enregistrement du balado sur la plate-forme de cours, mais les étudiants qui ont des contraintes d’horaires peuvent l’écouter plus tard via les plates-formes de diffusion les plus connues (Apple podcast, Spotify, Google podcast).

Chaque semaine, j’enregistre donc dans mon «studio-bureau» équipé de microphones et d’une console des capsules audio où je présente les contenus du cours. Pour chaque module, j’explique les tâches à accomplir pour atteindre les objectifs du module et j’en profite pour créer une relation avec ma classe et mes étudiants, pour répondre aux questions posées par ces derniers, pour tisser des liens entre le contenu du module et l’actualité.

Certains de mes étudiants ont cinq, parfois six, cours universitaires par semaine. Puisque la plupart de ces cours sont en ligne, en direct, les étudiants passent de 15 à 18 heures par semaine assis devant leur écran, sans compter les travaux et autres interactions.

5 / 5

panuwat phimpha/Shutterstock

50 épisodes, 2500 téléchargements

Le balado que j’ai créé cible très précisément les enjeux et thèmes de mon cours, mais également les principales questions qui préoccupent les étudiants inscrits à ce cours. Sa diffusion, une fois par semaine, aide les étudiants à garder le rythme et à rester connectés non seulement avec leur cours et leur professeur, mais aussi avec leurs collègues.

Les statistiques sont concluantes: 50 épisodes diffusés en un an et près de 2500 téléchargements. Le balado est principalement téléchargé au Canada (85%), mais aussi aux États-Unis (9%), où résident certains de mes étudiants, en France (2%) et en Italie (1%). Les étudiants choisissent principalement d’écouter le balado sur Spotify (40,5%), mais sur d’autres plates-formes également, dont Apple podcast (23,2%) et Google podcast (8,8%).

Ce projet m’a permis de recréer, de façon dynamique et dans un format adapté à la génération d’étudiants inscrits dans ce cours, une véritable communauté de pratique et d’apprentissage. Au fil du temps, cette communauté s’est agrandie. Elle comprend maintenant non seulement les étudiants inscrits à mon cours à distance, mais également d’anciens étudiants qui sont restés abonnés au balado. Je diffuse même des entrevues avec d’anciens étudiants, qui parlent des réalités du monde du travail et expliquent comment le cours les a préparés à résoudre des problèmes éthiques sur le terrain.

Alors qu’attendez-vous pour créer votre propre balado? À vos micros!

Voici comment trouver facilement des podcasts gratuits et en français.

Jean-François Sénéchal, Ph.D. Chargé d’enseignement, Université Laval

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.