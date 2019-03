21 usages étonnants du désinfectant pour les mains

7 / 21

Nettoyer un fer plat

Si vous n’avez pas nettoyé votre fer plat depuis un certain temps, prenez du désinfectant pour les mains et mettez-vous au travail. Le fer peut être recouvert non seulement de produits capillaires, mais aussi de bactéries.

Une fois que le fer plat est refroidi, appliquez un peu de désinfectant pour les mains, attendez quelques minutes, puis essuyez-le.