Entretien et rangement

15 choses étranges à nettoyer dans la machine à laver

Les animaux en peluche et les petits jouets? Bien sûr! Les matelas de yoga et des casquettes? Pourquoi pas? Votre machine à laver ou votre laveuse peut en faire bien plus que vous ne le croyez.

1 / 15 ISTOCK/CHRISTOPHER AMES Les animaux en peluche dans la laveuse Placez chaque animal en peluche dans un sac de lavage individuel ou une taie d’oreiller et faites fonctionner la laveuse aux cycles de lavage et rinçage normaux. Utilisez de l’eau froide pour éviter que l’eau chaude n’abîme les décorations ou la colle qui pourrait se trouver sur la peluche. Vous pouvez utiliser seulement la moitié de la quantité de détergent. Rincez ensuite l’animal en peluche une deuxième fois pour enlever tous les résidus de savon et optez pour un séchage à l’air. En terminant, remuez le duvet pour qu’il reprenne sa forme. Pour gagner du temps, nettoyez votre maison en dormant avec ces 9 trucs insolites.

2 / 15 sebra/Shutterstock Les têtes de serpillères Regardez d’abord l’étiquette sur la tête de votre serpillère pour voir si vous pouvez la mettre dans la machine à laver. La plupart sont faites précisément pour être lavées de cette façon. Si vous utilisez une serpillère de type Swiffer, vous n’avez même pas à utiliser la machine à laver. Vous pouvez simplement les laver à la main avant de les utiliser à nouveau. Les vadrouilles font partie des 11 choses de la maison que vous ne lavez pas assez souvent.