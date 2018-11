Prévention

10 choses à ne jamais toucher à l’hôpital

Entre les malades, les travailleurs de la santé et les visiteurs qui entrent et sortent sans arrêt, les hôpitaux sont de véritables nids à microbes. Assurez-vous de vous laver vigoureusement les mains si vous touchez l’une de ces choses.

1 / 10 KPG_Payless/Shutterstock Rideaux de séparation Selon le Journal of Clinical Microbiology, les bactéries, les virus et les microbes ont en commun avec Spiderman le super pouvoir de coller sur presque toutes les surfaces. Dans un hôpital, en raison du flux constant de patients, de travailleurs de la santé et de visiteurs qui entrent et sortent des chambres, les objets fréquemment utilisés peuvent accumuler d’énormes quantités de germes. Un objet étonnamment propice à une colonisation de ce type? Les rideaux de séparation qui entourent les lits des patients, rapporte une étude récente parue dans l’American Journal of Infection Control. Les chercheurs ont suivi l’évolution de dix rideaux tout juste nettoyés et, en deux semaines, près de 90 % de leur surface avait été colonisée par des bactéries Staphylococcus aureus résistantes aux antibiotiques (SARM) potentiellement dangereuses. Les risques de contamination ne sont pas les seules choses à craindre lors d’une visite aux urgences: voici 50 choses que vous devez savoir sur les hôpitaux pour prévenir les incidents.

2 / 10 Phasut Waraphisit/Shutterstock Barrières de lits Les bactéries et autres microbes peuvent survivre des semaines sur l’acier inoxydable et les surfaces dures dans les hôpitaux, selon différentes études. Le SARM peut durer près d’un an, et certains types de bactéries comme le Clostridium difficile, qui provoque la diarrhée, résistent pendant des mois. Les patients et les travailleurs de la santé manipulent les barrières de lit, qui contiennent de grandes quantités d’organismes potentiellement dangereux. Comme il est peu probable que les barrières de lit soient nettoyées pendant votre séjour à l’hôpital, pensez à les essuyer avec une lingette désinfectante chaque jour – ou demandez à un membre de votre famille ou à un ami de le faire. « C’est ce que je ferais, en tous cas, dit Charles P. Gerba, microbiologiste à l’Université de l’Arizona. Ces objets sont constamment contaminés de nouveau, alors c’est une bonne idée de les nettoyer. » Si vous vous reconnaissez dans ces 10 pires habitudes pour transmettre des microbes, abandonnez-les immédiatement!