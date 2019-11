Shampoing sec: 9 choses que vous ignorez sûrement

3 / 9

ISTOCK/GEBER86

Ne pas abuser du shampoing sec

Le shampoing sec est comme un cadeau du ciel pour tenir plus longtemps entre les vrais shampoings ou pour faire une retouche après l’entraînement. Mais il n’a pas pour but de remplacer le bon vieux shampoing traditionnel et le revitalisant. Si vous l’utilisez tous les jours, le produit risque de s’accumuler et ainsi de ternir votre couleur mais aussi d’irriter votre cuir chevelu, explique Danielle Allyson, styliste au salon Butterfly Studio à New York. Tout comme pour votre visage, votre cuir chevelu doit être lavé et exfolié régulièrement afin d’éliminer les cellules mortes et de le garder sain. Le conseil de Danielle Allyson : n’utilisez pas le shampoing sec plus de trois fois par semaine afin de laisser vos cheveux respirer et alternez avec un shampoing clarifiant. Essayez le shampoing au cidre de pommes de Fekkai, qui contient de l’arôme de pommes et de poires mais pas de silicone, pour éliminer les résidus accumulés. Le vinaigre de cidre a de nombreuses vertus santé, il élimine notamment les pellicules!