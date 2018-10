10 des pires habitudes pour transmettre des microbes

7 / 10

Jack Frog/Shutterstock

Mâchouiller un stylo

Savez-vous où ce stylo a traîné? Même si vous pouvez énumérer les endroits, votre bouche ne devrait pas en faire partie. Le stylo vous appartient? D’accord, mais vous l’avez peut-être touché avec des mains plus ou moins propres. Et comme mâcher un stylo est le plus souvent une habitude machinale, il est fort probable que vous n’avez vérifié au préalable ni la propreté du stylo ni celle de vos mains.

De plus, cette manie n’est pas non plus très bonne pour les dents, tout comme ces 30 erreurs que vous commettez et qui peuvent abîmer vos dents.