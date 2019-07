9 choses que le vernis à ongles dévoile sur votre personnalité

7 / 9 istock/jultud Les tons néon: liberté et spontanéité Si vous travaillez dans un milieu conservateur, ou quelque peu formel, garder les couleurs néon pour vos vacances et temps libres. Ludiques et juvéniles, les couleurs brillantes sont risquées au boulot et peuvent jurer avec l’aspect plus classique de votre look. Vous aimez les couleurs vives? Offrez-vous des lèvres insolentes…

8 / 9 istock/xesai Misez sur des nuances neutres pour peu d’entretien Les tons neutres dégagent une allure belle et raffinée, tout en se mariant à merveille avec un look sobre. Les nuances de beige et de crème sont, de loin, une version moderne et actualisée du rose perlé.