Photographee.eu/Shutterstock

Prolongez la vie de votre batterie grâce à quelques gestes simples

Mettez votre écran en veille pour utiliser moins d’énergie, désactivez le wifi et le Bluetooth lorsque vous n’en avez pas besoin, et éteignez les périphériques comme les clés USB et les webcams.