12 choses gratuites, qu’on devait payer autrefois

10 / 12

Deyan Georgiev/Shutterstock

Information

Ce n’est pas seulement quelque chose qu’on peut avoir gratuitement alors qu’avant, on devait payer pour l’obtenir: il s’agit ni plus ni moins d’un virage culturel majeur, emblématique du XXIe siècle. Le terme «information» ratisse large, mais Jodi McLean, directrice des initiatives stratégiques pour The Symphony Agency parvient assez bien à le cerner.

Autrefois, dit-elle, «les gens payaient pour des tutoriels sur cassettes, des disques compacts et des DVD. Ils payaient pour des guides pratiques, ils achetaient des encyclopédies, payaient pour décrocher des diplômes universitaires ou pour suivre des séminaires en développement personnel/finances/affaires qui leur fournissaient l’information à laquelle ils n’avaient pas accès autrement» déclare-t-elle. «Désormais, une personne désirant une information va l’obtenir par une simple recherche sur Google ou You Tube.» Que vous vouliez réparer votre voiture, réaliser une recette qui sort de l’ordinaire ou apprendre à grattouiller une chanson à la guitare, vous pouvez trouvez en quelques clics un tutoriel rapide – et gratuit.

Et quoiqu’un diplôme universitaire représente encore un gros investissement, beaucoup d’universités – y compris les plus prestigieuses – offrent des cours entièrement gratuits. «Jadis, si on voulait prendre un cours dans une université réputée, on devait s’y inscrire, ce qui représentait des frais importants», dit la blogueuse en finances personnelles Gladice Gong. «Aujourd’hui, grâce à des plateformes académiques en ligne comme edX, on peut profiter gratuitement, à travers le monde entier, du savoir dispensé par de nombreuses universités prestigieuses.»