6 factures à ne pas régler par paiement automatique, selon des experts financiers

NOPPAWAN09/SHUTTERSTOCK

Payer ses factures en ligne présente de nombreux avantages, par exemple éviter les frais de retard, éliminer les factures papier et renforcer la sécurité. Mais qu’en est-il d’acquitter ses factures par paiement automatique ?

Qu’est-ce que le paiement automatique?

«Le paiement automatique est un système de paiement automatisé qui permet aux entreprises de prélever automatiquement de l’argent de votre compte bancaire ou de débiter votre carte de crédit selon un calendrier établi pour payer vos factures et vos dépenses, explique Rikin Shah, conseiller financier et PDG de GetSure. Il est conçu pour rendre le paiement des factures récurrentes plus pratique.»

C’est un excellent outil financier pour rationaliser chaque mois le paiement des factures, mais il faut tenir compte de nombreux facteurs quant au choix des factures à payer de cette façon. Pour commencer, utilisez le paiement automatique pour régler vos factures mensuelles seulement si vous êtes sûr de pouvoir les payer au complet. «Sinon, vous risquez d’accumuler un solde avec intérêts, ce qui pourrait miner vos efforts pour garder le contrôle de vos factures, explique Dana Marineau, ancienne vice-présidente communications et marque de Credit Karma. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir tout payer, évitez le paiement automatique.»

Vous devriez tout particulièrement éviter de payer les factures suivantes par paiement automatique:

1. Les abonnements annuels

Vous ne devriez pas payer automatiquement un abonnement annuel à un magazine ou un abonnement mensuel à un service de streaming comme Netflix ou Hulu, car vous risquez d’oublier qu’ils sont toujours actifs et de continuer à les payer même si vous n’en voulez plus ou n’en avez plus besoin, explique Rikin Shah. En fait, une enquête récente de C&R Research a révélé que 42% des consommateurs continuaient à payer un abonnement qu’ils n’utilisaient plus. La même enquête a révélé que les consommateurs sous-estimaient le montant de leurs abonnements d’un impressionnant 133$ en moyenne, soit deux fois et demie plus que ce qu’ils pensaient payer. Aussi, il est important de faire attention au nombre de services que vous utilisez: avoir un nombre excessif d’abonnements constitue l’une des habitudes de dépenses contre lesquelles les experts en finances personnelles nous mettent en garde.

2. Les services publics

Ne recourez pas au paiement automatique pour les factures dont le montant varie d’un mois à l’autre. «Comme l’utilisation et les tarifs des services publics fluctuent, vous devez examiner vos factures et ajuster votre utilisation au besoin», affirme Rikin Shah, surtout en hiver et en été lorsque le chauffage et la climatisation peuvent faire grimper votre consommation d’électricité ou de gaz. En outre, les erreurs de facturation ne sont pas rares, et il est donc important de prendre l’habitude de consulter sa facture au lieu d’établir un paiement automatique et de l’oublier. Il est également déconseillé de payer certaines factures en espèces, notamment celles des services publics.

3. Internet haute vitesse

Même si le montant des factures d’Internet haute vitesse demeure inchangé chaque mois et peut donc être réglé par paiement automatique, la prudence est de mise. La tarification de la haute vitesse n’étant pas réglementée par le gouvernement, les entreprises sont libres d’augmenter les tarifs quand elles le souhaitent. Financièrement parlant, il est judicieux de vérifier votre facture chaque mois et de vous assurer que vous ne payez pas plus que ce que vous aviez prévu. C’est d’autant plus vrai si vous avez souscrit à des tarifs promotionnels, précise Rikin Shah. «Ces tarifs expirent souvent après 12 mois, et le fait de vérifier vos factures permet de renégocier les tarifs ou de trouver de meilleures offres», ajoute-t-il.

4. Les cartes de crédit

Les factures de cartes de crédit peuvent présenter certains enjeux en matière de paiement automatique, car vous voudrez au moins acquitter le montant minimum dû et vous n’aurez peut-être pas assez d’argent pour payer davantage chaque mois. Une gestion intelligente des cartes de crédit est indispensable pour avoir des finances personnelles saines, alors assurez-vous de déterminer les achats pour lesquels vous devriez utiliser une carte de crédit et ceux pour lesquels vous ne devriez pas utiliser la carte de crédit.

5. Les primes d’assurance automobile

Les primes d’assurance automobile sont souvent payables une ou deux fois par année, ce qui peut représenter une facture salée. Si l’un de ces paiements est prélevé de votre compte bancaire alors que votre solde est bas, vous risquez de vous retrouver avec un découvert et vous devrez payer des frais. Également, comme vos tarifs et vos besoins en matière d’assurance peuvent changer souvent, vous devez veiller à en revoir les détails à chaque renouvellement. «Les données montrent que les conducteurs pourraient obtenir un meilleur tarif en magasinant au moment du renouvellement plutôt qu’en renouvelant automatiquement leur contrat», explique Rikin Shah.

Voici comment préparer sa soumission d’assurance automobile pour économiser de l’argent.

6. Les frais d’adhésion

Les frais d’adhésion à une salle de sport, à un magasin grande surface ou à un zoo ne devraient pas être payés automatiquement. Beaucoup sont assortis d’un renouvellement automatique et, avant même de vous en rendre compte, vous êtes engagé pour une autre année même si vous ne voulez plus de l’abonnement ou n’avez pas l’intention de l’utiliser.

Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser le paiement automatique

Bien que le paiement automatique soit un moyen pratique de rationaliser vos factures, il est préférable de l’utiliser seulement pour les factures dont le montant ne change pas, comme les mensualités de l’hypothèque et de la voiture. «Ça permet d’éviter les situations où une augmentation inattendue entraîne un découvert bancaire», note Rikin Shah. Vous voudrez également suivre les conseils suivants:

Utilisez une carte de crédit pour le paiement automatique plutôt qu’une carte de débit. «Ça vous donne plus de souplesse si vous devez contester un montant avant qu’il ne soit prélevé sur votre compte», explique-t-il.

Examinez régulièrement vos relevés pour vous assurer que les montants payés automatiquement sont corrects. «C’est une bonne habitude de vérifier vos comptes au moins une fois par mois pour repérer d’éventuels écarts ou frais frauduleux», précise Rikin Shah.

Programmez des rappels de calendrier pour vérifier le solde de vos comptes avant les dates de paiement automatique afin de pouvoir ajouter des fonds au besoin et d’éviter des frais de découvert.

Pour les factures qui ne sont pas payées automatiquement, réservez un moment pour les acquitter. Prévoyez une plage horaire dans votre agenda et essayez d’en faire une habitude, conclut Dana Marineau.

