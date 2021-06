Économiser de l’argent: 11 règles d’or à mémoriser avant d’avoir 40 ans

3 / 11 DOLGACHOV/ISTOCK Faire un jeûne de dépenses pendant 30 jours Le jeûne au jus et à l’eau domine dans le domaine alimentaire, mais l’un de ceux qui vous seraient le plus bénéfiques est d’ordre financier. Cela implique un mois complet sans dépense autre que les factures courantes, et l’épargne de tout l’argent que vous n’aurez pas dépensé, précise Carla Dearing. Ce mois sans dépense sera non seulement un bon départ pour votre compte d’épargne, mais aussi une prise de conscience de vos multiples gaspillages qui vous motivera à poursuivre vos petites économies. Faites de vraies économies grâce à ces conseils et astuces.

4 / 11 Amnaj Khetsamtip/Shutterstock Savoir ce qu’est un CELI Savez-vous ce qu’est un CELI? Ou un REER? Avez-vous des objectifs financiers de retraite? «Les gens aimeraient savoir, et ne devraient pas laisser leur ignorance les paralyser», souligne Carla Dearing. Le côté positif est que, au Canada et malgré la pandémie, «plus des deux tiers (64%) des Canadiens ont cotisé ou prévoient le faire à leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER), tout comme l’année précédente», rapporte un sondage bancaire. Aux É.-U., un des plans les plus populaires, le 401K, n’a pas un tel succès, et 42% des adultes de l’autre côté de la frontière n’auraient aucun fonds de retraite, selon Motley Fool. Le conseil de Carla Dearing: vous informer auprès de votre banque, essayer de cotiser mensuellement et profiter des programmes d’incitation à l’épargne-retraite de votre employeur.