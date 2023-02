Besoin de plaire à tout le monde? Voici comment fixer des limites saines

G-STOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK

Apprendre à dire non

Quand on a l’habitude de dire oui, dire non est difficile et il faut s’y entraîner. «NON» est un mot très puissant, comme le savent les enfants en bas âge, rappelle Deborah Serani. «Comprenez que dire non est une affirmation de vous-même, et de ce que vous ressentez au moment précis.» On peut le dire gentiment, mais fermement. Vous n’avez pas besoin d’une excuse blindée pour ne pas avoir à superviser la leçon de danse de votre enfant. Le désir de prendre un bon bain moussant suffit. Vous n’avez d’ailleurs aucune explication à donner, alors il vaut mieux être directe: «Désolée, impossible pour le moment.» Si vous protestez trop, on pourra vous faire changer d’avis plus facilement. «Pensez à dire non comme une expression de votre indépendance.»