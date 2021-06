10 situations où il ne faut jamais utiliser sa carte de crédit pour le paiement

3 / 10

JACOB LUND/SHUTTERSTOCK

Quand des collecteurs de fonds de bienfaisance vous abordent dans la rue

Il est assez fréquent, et surtout dans les grandes villes, qu’on vous aborde pour obtenir une contribution monétaire pour l’environnement, la protection de l’enfance ou le soin des animaux, parmi tant d’autres. On peut aussi vous demander votre nom pour vous recontacter. Mais méfiez-vous si on vous demande un numéro de carte de crédit. «On emploie ces causes humanitaires pour jouer sur vos sentiments et vous inciter à débourser, prévient Stephen Lesavich. Et bien que certaines causes soient réelles, d’autres pourraient être une arnaque visant à obtenir vos informations de crédit.» Si vous voulez contribuer à l’une de ces causes, le plus prudent serait de consulter leur site et d’y envoyer votre paiement si le site en question est sécurisé.

