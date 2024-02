5 astuces pour économiser sur les services de streaming

Alors que les prix de Disney+ et de Netflix sont en hausse, voici quelques conseils pour économiser sur vos services préférés de streaming.

En 2024, il existe davantage de services de streaming proposant plus d’émissions, de films et de contenus que jamais auparavant. Puisque l’inflation continue d’augmenter, vous ne serez pas surpris que les prix des plateformes populaires de diffusion en continu augmentent aussi. Mais comment économiser sur ces services?

Nombre de ces services connaîtront des hausses de prix, mais ça ne veut pas dire que vos abonnements doivent grever votre budget. Ces conseils pratiques pour économiser sur vos abonnements aux services de streaming vous aideront à contrer les hausses de prix constantes tout en vous assurant de ne jamais manquer de contenus à visionner.

Quels services de streaming ont vu leurs prix augmenter?

Alors que certaines hausses de prix sont minimes, d’autres sont un peu plus substantielles et peuvent inciter bien des gens à reconsidérer leurs abonnements aux services de streaming. Voici quelques-unes des hausses de prix les plus notables:

Le 27 décembre 2023: Disney+ est passée de 11,99 à 14,99$ par mois. La plateforme offre toutefois son forfait avec publicités à 7,99 $ par mois.

Le 25 octobre 2023: Apple TV+ a augmenté de 8,99 à 12,99$ par mois.

Le 7 mars 2024: Crave augmentera le prix de son abonnement annuel de 119 à 140$.

Ces hausses de prix ne sont pas les premières que nous voyons chez ces fournisseurs de services de streaming et ce ne seront certainement pas les dernières. Il y a davantage de concurrence entre les plateformes en raison du nombre croissant de services sur le marché. Aussi, comme conséquence de l’inflation, les coûts de production montent également. Pour les autres services de streaming qui n’appliquent pas d’augmentations de prix, ce n’est pas une question de savoir si elles vont le faire mais plutôt quand elles vont le faire.

Comment économiser sur les services de streaming

Même s’il n’existe aucun moyen d’empêcher les prix des services de streaming d’augmenter, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire votre facture mensuelle:

1. Dire au revoir à la télé en direct

Si vous décidez de laisser tomber la télévision par câble uniquement pour vous abonner à celle en direct, il est peut-être temps de réfléchir à la fréquence à laquelle vous la regardez. Si vous hésitez à renoncer à vos chaînes de télé locales, vous pouvez toujours investir dans une antenne que vous ne paierez qu’une fois.

2. Annuler les abonnements aux services les moins utilisés

Pensez aux services de streaming que vous utilisez le moins: il y a des chances que vous n’utilisiez pratiquement plus au moins un service auquel vous êtes abonné depuis des années, soit parce que vous avez visionné toutes vos émissions préférées ou que vous avez arrêté de regarder ces émissions. Annuler un seul de ces abonnements peut vous faire économiser des centaines de dollars par année.

3. Mettre temporairement fin à des abonnements

Certains services de streaming offrent l’option de mettre temporairement fin à des abonnements quand ils ne sont pas utilisés. Par exemple, Sling TV vous permet d’interrompre votre service jusqu’à trois mois, ce qui peut vous faire économiser passablement d’argent, particulièrement l’été quand vous voyagez et que vous ne regardez pas autant de contenus.

4. Opter pour un abandonnement de base

S’il est agréable de visionner des émissions sans publicités, ce n’est pas nécessaire. Avant l’avènement des services de streaming, il y avait toujours des messages publicitaires à la télévision. Opter pour un abonnement de base moins coûteux, comme Netflix avec publicités, peut vous faire économiser plusieurs dollars mensuellement tout en vous donnant le temps de faire des pauses pipi ou de vous préparer un en-cas.

5. Rester à l’affût des essais gratuits

À l’exception de Disney+ et de quelques autres, la plupart des plateformes populaires de diffusion en continu offrent des essais gratuits au moins à quelques reprises chaque année. En vous abonnant stratégiquement à ces périodes d’essai, vous pouvez regarder des séries ou des saisons entières d’un seul coup sans avoir à payer pour vous abonner. Si vous optez pour cette méthode, n’oubliez cependant pas d’annuler votre période d’essai avant qu’on ne vous facture les frais mensuels. Sinon, certaines plateformes de streaming sont totalement gratuites en tout temps.

