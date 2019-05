Vente de garage: 21 objets usagés à ne jamais acheter!

12 / 22

Les biberons

La stérilisation et les fissures sont un vrai problème, mais le bisphénol A (BPA) est encore plus préoccupant : ce produit chimique qui se trouve dans la plupart des vieux biberons a été déclaré non conforme aux normes de sécurité par l’Administration américaine des aliments et médicaments (FDA) en juin 2012. Achetez des biberons neufs en choisissant les modèles les plus récents et les plus sécuritaires.