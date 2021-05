Comment trouver des podcasts gratuits

CHRISTIAN HORZ/GETTY IMAGES

Éducatifs, comiques ou carrément mystérieux, on trouve des podcasts gratuits pour tous les gouts et qui couvrent tous les sujets. Peut-être vous sentez-vous intimidé par l’immense choix offert… sans parler de la manière d’écouter les podcasts. Si c’est le cas, voici un petit guide sur la meilleure façon de commencer.

Comment écouter des podcasts à partir d’un appareil Apple?

Si vous avez un iPhone, un iPod ou un iPad, votre appareil devrait déjà être équipé de l’application Apple Podcasts. (Si vous la cherchez, l’icône est violette avec deux cercles blancs entourant un chiffre). Gratuite, l’application vous permet de parcourir, de sélectionner et de vous abonner à des podcasts. Une fois abonné, les nouveaux épisodes se téléchargent automatiquement.

Si, pour une raison quelconque, l’application n’est pas sur votre appareil, vous pouvez la trouver dans l’App Store et la télécharger gratuitement.

Comment écouter des podcasts sur un téléphone Android?

De nombreux appareils Android sont préinstallés avec l’application Google Podcast, qui fonctionne à peu près comme l’application Apple Podcast. L’icône de l’application Google Podcast représente un diamant multicolore sur fond blanc.

Mais il existe de nombreuses applications de podcast que vous pouvez utiliser. Les options les plus populaires sont Spotify, SoundCloud, Pocket Casts et Stitcher. Plusieurs de ces applications fonctionnent à la fois sur les appareils Apple et Android, et la plupart sont gratuites. (Certaines proposent différents niveaux de service, celui de base étant gratuit).

Il existe également des plateformes de podcasts consacrées à des genres particuliers. Certains proposent des contenus comiques – 3.7 planètes de François Bellefeuille, par exemple – culturel, éducatifs ou journalistique – des enquêtes sur des incohérences du système judiciaire, comme le podcast Serial aux États-Unis. Ou encore à caractère récréatif, comme les balados pour découvrir les parcs-nature de Montréal. Il y en a tellement, amusez-vous à faire vos propres recherches, selon vos préférences.

Comment écouter des podcasts en ligne

Vous n’avez pas de téléphone intelligent ou de tablette? Vous pouvez quand même profiter des podcasts, car tout ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’une connexion Internet.

La plupart des applications ont également leur propre site Web où vous pouvez télécharger et écouter des podcasts gratuitement. Mais de nombreuses organisations – dont pratiquement tous les grands médias – proposent également des podcasts. Si vous aimez une publication ou une personnalité publique, visitez leur site Web. Le plus souvent, vous découvrirez qu’ils proposent des podcasts qui vous conviennent parfaitement.