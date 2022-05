32 significations des fleurs (de l’aster au zinnia)

1 / 32

FOTOLINCHEN/GETTY IMAGES

Achillée

Ce n’est peut-être pas la fleur la plus jolie ou la plus populaire, mais l’achillée millefeuille a une douce signification: elle symbolise l’amour. Cette fleur sauvage, connue pour ses nombreuses propriétés médicinales, n’est peut-être pas la vedette du spectacle, mais elle complète très bien un bouquet aux fleurs plus grandes et plus tape-à-l’œil. Si vous n’avez pas le pouce vert, sachez que ces ingrédients peuvent aider vos plantes à pousser.