Éliminer les mauvaises herbes: nos 17 meilleurs trucs maison!

Mc 243/Shutterstock

Contrôler pour mieux régner

Même si votre herbicide est biologique ou même si vous le faites vous-même à la maison, il n’en reste pas moins qu’un herbicide risque toujours de tuer les autres plantations si vous en versez dessus. Pour utiliser l’herbicide efficacement, il suffit d’utiliser un entonnoir inversé pour concentrer le jet de l’herbicide sur la mauvaise herbe, et non sur vos plantations désirables ou comestibles.

Pour ce faire, prenez un contenant de deux litres de cola et coupez le fond de la bouteille pour l’enlever. Prenez la bouteille coupée et mettez-la par-dessus la plante nuisible. Ouvrez le bouchon, y introduire le bec du vaporisateur de votre herbicide et aspergez généreusement. Une fois le traitement effectué, enlevez l’entonnoir et passez à la plante suivante. Vos plantations seront ainsi épargnées et les adventices, éliminées.