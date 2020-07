11 plantes antiparasitaires pour votre jardin

OXANA DE RIDDER/SHUTTERSTOCK

Protégez ses légumes avec des alliums – ou ail d’ornement

Les insectes sont souvent attirés par les tomates fraîches, les concombres, et autres légumes alléchants. C’est ici que les alliums deviennent intéressants. Car en plus d’être décoratifs, ils éloignent les vers du chou, les mouches des carottes, les limaces et les autres insectes qui se régalent de ce que vous cultivez.

