Plantes envahissantes, irritantes ou toxiques (à ne jamais cultiver)

Les plantes toxiques

Tout comme nous pesons le risque d’avoir dans le jardin des plantes allergènes et pouvant provoquer des éruptions cutanées, nous faisons la même chose pour les plantes toxiques. Vous serez peut-être surpris de découvrir combien de nos plantes préférées peuvent entraîner des maux de ventre, de la diarrhée ou même la mort si elles sont consommées. Mais avant de raser nos plates-bandes et de tout remplacer par du gazon artificiel et des fleurs en soie, il faut évaluer de façon réaliste ce que signifie de vivre avec des plantes potentiellement toxiques dans notre jardin.

Ceux qui ont de jeunes enfants et des animaux de compagnie voudront éviter de planter le très toxique datura, communément appelé stramoine ou herbe du diable, ainsi que du ricin. Les graines contenues dans les fruits rouges charnus du bois d’if, les fruits des marronniers et toutes les parties du laurier-rose sont également toxiques. Et n’oublions pas non plus les champignons sauvages dont dame Nature parsème parfois la cour. Méfiez-vous également de ces plantes qui sont toxiques pour les chats!

Cela dit, la chose probablement la plus importante que nous puissions faire pour nos enfants est de réfréner leur goût pour l’aventure quand il s’agit de manger des plantes sauvages. Vous devriez aussi garder les plantes d’intérieur, les semis et les bulbes hors de portée des jeunes enfants et des animaux de compagnie. De plus, rangez tous les produits chimiques de jardinage dans leurs contenants d’origine et un endroit sécuritaire. Et essayez des façons naturelles de vous débarrasser des mauvaises herbes et des insectes nuisibles plutôt que d’utiliser des produits chimiques nocifs.

Finalement, réduisez les risques en identifiant et étiquetant toutes vos plantes. C’est pratique pour un jardinier de savoir ce qui est planté où, mais comme parent ou propriétaire d’animaux, ce genre d’information sera très utile en cas d’urgence.

