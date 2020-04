8 plantes médicinales à cultiver à la maison

Cultivez ces plantes médicinales chez vous! Grâce à ces plantes, vous pourrez entre autres soigner les éruptions cutanées et prévenir l’indigestion!

1 / 9

Shutterstock

Les plantes médicinales à la maison

Vous aussi pouvez cultiver un jardin de plantes curatives à l’extérieur comme à l’intérieur!

Autrefois, les moines et les médecins cultivaient des plantes médicinales dans des jardins spécialement conçus à cette fin. Pourquoi ne feriez-vous pas pousser quelques-unes de ces plantes dans le vôtre? En y mettant un peu d’huile de coude et en consacrant quelques dollars à l’achat des semences, vous aurez la matière brute vous permettant de préparer des infusions, des décoctions et des baumes qui contribueront à vous garder en santé et à soulager vos maux.

Essayez nos 6 trucs pour commencer un jardin d’intérieur.