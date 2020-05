Fête des Mères: quelles fleurs lui offrir?

FLICKR/JOPA ELLEUL

La rose: classique s'il en est

En dernier recours, vous pouvez toujours offrir des roses. Si votre mère est plutôt traditionnelle, c'est probablement le meilleur choix. Si on associe habituellement les roses rouges à l'amour romantique, celles d'un rouge plus clair expriment plutôt la gratitude et l'appréciation, alors que les jaunes représentent une nature aimante et les blanches la pureté et la clarté. Compte tenu de ces significations, n'importe quelle combinaison de couleurs conviendra pour le bouquet d'une mère attachée aux traditions.

