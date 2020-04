15 idées originales de jardins de rêve à recréer chez soi

L’installation d’une douche se fera près de votre sortie d’eau, mais pour si les travaux s’avèrent plus difficiles, faites affaire avec un plombier. Il vous donnera un coup de main pour la tuyauterie et vous pourrez donc vous concentrer sur l’aménagement de la décoration.

N’oubliez aucune zone dans votre cour. Et pour joindre l’utile à l’agréable, installez une douche extérieure dans votre jardin. Pas question d’en faire un endroit banal et conventionnel. Ajoutez-y différentes plantes: certaines montent, d’autres sont tombantes. Jouez sur les contrastes et faites de cette zone pratico-pratique des plus invitantes.

7 / 15

PINTEREST/CONTEMPORIST.COM

Un jardin sans pelouse

Si votre pelouse vous donne des maux de tête, dites-lui «adieu» sans tarder! Votre relation difficile s’arrête ici. Ensuite, créer un décor où le calme prévaut. Plusieurs zones sont créées et atteignables grâce à un chemin qui les traverse tous. Utilisez le bois pour le patio principal, le chemin et les marches. Préférez un gravier pour y poser la table, les fauteuils et le foyer. Créez des paliers garnis de plates et de fleurs, sans trop surcharger la zone. Installez des longs bancs, en bois, à la base des murs pour d’autres zones de détente. Complétez le tableau en plantant des arbustes au fond de votre cour et sur les côtés pour verdir davantage votre décor sans augmenter le temps que vous passerez à vous en occuper.

Source: Pinterest

Source: contemporist.com

Si vous avez du gazon, assurez-vous de connaître ces trucs faciles pour bien entretenir votre pelouse.