Photo de Barry Peterson et Blaise Enright

Sécateur en série

J’ai commencé à me promener en début de soirée pour cartographier la position des plus belles fleurs. Lorsque la lumière déclinait, je fonçais et m’affairais tel Edward aux mains d’argent, refaisant une beauté à une aubépine ou à un Magnolia liliflora nigra ébouriffés, avant de fuir les lieux du crime avec mes biens mal acquis.

Je devrais recevoir une médaille de citoyenneté pour avoir ainsi fait don à la ville de mes décennies d’expérience en élagage, mais je serai probablement arrêté pour la rédaction de cet article.

Vancouver est mondialement reconnue pour ses superbes arbres publics. Certains possèdent une histoire complexe. Par exemple, ses 500 premiers sakura, ou cerisiers du Japon, étaient un cadeau des maires de Kobe et de Yokohama pour exprimer leur gratitude envers les Nippo-Canadiens partis au front lors de la Première Guerre mondiale.

Malheureusement, nous les avons remerciés 10 ans plus tard en internant tous les résidents japonais dans des camps de prisonniers.

Aujourd’hui, on compte environ 20000 cerisiers de diverses variétés poussant au milieu des magnolias, des pruniers et de centaines d’autres arbres.

Découvrir l’histoire des arbres de ma ville m’a rappelé à la dure réalité, et j’ai pris conscience avec horreur de ce que je faisais. J’ai donc rangé une nouvelle fois mes sécateurs. O mother tell your children not to do what I have done! (Oh, mère, dis à tes enfants de ne jamais faire ce que j’ai fait, tiré de la chanson «House of the rising sun», des The Animals). Traitez nos jardins publics avec respect. Préservez les fleurs pour vos enfants. Soyez vigilants.

Quant à moi, j’ai été récompensé par un nouveau diagnostic de survie d’un an.

Un nouveau printemps a éclos mais je ne rôderai plus le soir, sécateurs en main, quand bien même mon cœur abîmé explose telle une rose d’un rouge profond.

La beauté volée possède une qualité singulière et dangereuse. C’est aussi une qualité destructrice, jamais aussi belle que la beauté au naturel. Notre réel devoir est de nous épanouir et de pousser avec fulgurance, puis de faner et de mourir.

