Aménagement paysager: 25 trucs pour planifier le jardin de vos rêves

Family Handyman

Ayez une vue d’ensemble

Faites un croquis de votre jardin qui englobe les aires de divertissement, votre maison et les autres bâtiments. Agrandissez cette esquisse et inscrivez-y les éléments paysagers existants : arbres, arbustes, massifs, etc.

Dessinez les plantations que vous planifiez de mettre en terre afin de voir comment elles pourraient s’intégrer dans le paysage existant.

