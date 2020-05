Présenté par



L’histoire méconnue de la fête des Mères

Une journée de remerciements et d’appréciation pour les femmes les plus importantes et les plus influentes de votre vie vous semble peut-être une évidence. Sachez que l’instauration de cette journée de reconnaissance pour les mères a nécessité un travail acharné, empreint de chicane et de chagrin.



GIANNI DAGLI ORTI/SHUTTERSTOCK Les premières manifestations de la fête Comme beaucoup de jours fériés modernes, la fête des Mères n'est pas surgie de nul part. Déjà, les Grecs et les Romains de l'Antiquité dédiaient de nombreux festivals aux déesses-mères Rhea et Cybele. Pou sa part, l'Angleterre du XVIe siècle a donné lieu aux dimanches de la maternité, pendant lesquels les enfants se rendaient en pèlerinage dans leur église familiale — leur église «mère» — le quatrième dimanche du carême. Ce voyage était également une excuse valable pour une réunion de famille et une journée de congé pour les domestiques — généralement des filles — afin qu'elles puissent passer du temps avec leur mère. Le dimanche des mères, qui précède toujours le 1er mai, est encore célébré au Royaume-Uni, bien qu'il s'agisse désormais généralement d'un jour férié laïque.