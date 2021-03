Grand ménage: 31 choses que vous n’avez pas nettoyées depuis longtemps

1 / 31

PUNG/SHUTTERSTOCK

Intérieur et évent de sécheuse

La charpie accumulée dans les parois de la sécheuse serait l’une des causes de nombreux incendies par an dans des maisons au Québec. Les résidus s’échappent par de petites ouvertures autour des bords du tambour de séchage et s’amassent dans l’appareil, en particulier lorsque l’évent ou son capuchon sont obstrués, et que l’air circule mal.

La charpie peut s’enflammer au contact des éléments électriques chauffants, des brûleurs à gaz ou même par une étincelle venue du moteur. Les flammes traversent alors l’évent rempli de résidus. Protégez votre maison en vérifiant fréquemment la sécheuse et son évent. Enlevez-la et ne la jetez pas: la charpie de la sécheuse est très utile dans la cour et le jardin!