Comment nettoyer la salle de bain du plafond au plancher

Préparez-vous à suivre le guide étape par étape

Nettoyer la salle de bain est une arme à double tranchant: ça n’a rien d’amusant, mais c’est difficile de ne pas aimer le résultat. Visualisez donc votre salle de bain qui brille comme un sou neuf lorsque vient le moment d’en faire le nettoyage régulier. Et, oui, elle doit absolument être nettoyée sur une base régulière puisque c’est l’un des endroits les plus utilisés et où il y a le plus de germes dans toute la maison. Ajoutons à cela une douche embuée et des éclaboussures d’eau, et vous venez de créer un environnement propice aux bactéries, aux champignons, à la moisissure et à la saleté. Il est donc important d’apprendre à nettoyer la salle de bain correctement et de le faire souvent.

Apprendre à nettoyer votre salle de bain de la bonne manière n’est pas aussi difficile que vous le croyez. En fait, avec notre guide étape par étape approuvé par une experte en la matière, cette corvée peut même se transformer en quelque chose de facile. Que vous appreniez comment nettoyer de l’inox, comment faire disparaître les taches d’eau dure ou comment nettoyer les endroits les plus sales, vous bénéficierez des précieux conseils de Sarah Karakaian, une consultante en location de maisons qui met à profit son expertise en nettoyage pour aider ses clients à embellir leurs propriétés locatives.

Évidemment, une fois que votre salle de bain brillera (comme un sou neuf), vous devrez faire des efforts pour entretenir le fruit de votre dur labeur. À quelle fréquence devriez-vous nettoyer votre salle de bain? Sarah Karakaian aime pour sa part laver le lavabo et le comptoir de la vanité tous les soirs avant d’aller au lit. Vous pouvez faire un nettoyage plus en profondeur une fois par semaine. Quant aux grosses corvées, «vous n’avez pas besoin de sortir l’artillerie lourde plus d’une fois par année», explique-t-elle. Voici le petit guide à suivre, étape par étape, qu’elle vous propose pour nettoyer la salle de bain de fond en comble de façon optimale.

Sachez qu’il existe des solutions maison pour nettoyer la salle de bain.