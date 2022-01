Voici comment nettoyer la maison en 30 minutes (ou moins!)

MASKOT/GETTY IMAGES

On n’est jamais mieux que chez soi, et c’est probablement la raison pour laquelle vous avez invité tout le monde pour un match important, l’anniversaire de votre enfant de 4 ans ou le souper de Noël. Mais entre la réalisation du menu, la décoration et les activités à organiser pour ledit enfant de 4 ans, vous avez perdu le contrôle des lieux. Pire encore: les invités sont en route et les lieux sont loin d’être propres et rangés.

Mais n’ayez crainte: voici huit façons remarquablement faciles pour simuler une propreté impeccable.

Il vous reste 5 minutes?

Votre maison doit être propre au plus vite. Par bonheur, il y a moyen d’y arriver en quelques minutes.

Tout redresser… au sens littéral

Remettre en place les serviettes et les tapis de bain n’est pas votre premier réflexe de rangement, mais l’effet qui en résulte sera indiscutable. Vos comptoirs peuvent être recouverts de lotions et de potions, mais un simple rajustement du linge de maison et des accessoires vous fera paraître un hôte organisé et minutieux.

Empiler au maximum

Vous êtes submergé par le courrier. Factures, publicités et peut-être un mot de tante Claire envahissent votre comptoir. L’arrivée des invités est imminente, et pas le temps de trier ces innombrables enveloppes. Vous pouvez cependant faire une pile soignée du courrier non lu. Il est toujours présent, mais rangé. Des magazines, des livres ou des journaux jonchent le sol? Empilez-les!

Il vous reste 10 minutes?

Vous avez un peu plus de temps, mais à peine.

Retourner les coussins

La tache de vin rouge datant de la dernière fête est toujours là? Vous manquez de temps pour la faire nettoyer par des professionnels, et encore moins pour vous essayer avec de l’eau de Seltz ou du bicarbonate de soude? (Psst… saviez-vous que le bicarbonate de soude est LE détachant ultime?) Le bon côté est que vous pouvez toujours rajeunir l’apparence de vos meubles. La plupart des coussins sont entièrement recouverts de tissu: retournez-les et on ne s’apercevra de rien.

N’oubliez pas, cependant, que c’est temporaire. Après le départ de vos invités, vous devrez remettre vos coussins du bon côté et les nettoyer (ou les faire nettoyer).

Essuyer les comptoirs

Les comptoirs maculés de restes de repas ne sont certainement pas invitants. Vous êtes peut-être accaparé par vos chaudrons, mais essuyer vos comptoirs avant l’arrivée des invités leur fera tous croire à un entretien méticuleux. N’hésitez pas à essayer ces trucs de grand-mères pour nettoyer la maison.

Créer des odeurs accueillantes

La moindre odeur de citron d’un nettoyant multi-usage trahit l’effort de nettoyage de dernière minute. Vous voulez que votre maison dégage une odeur typique de votre foyer et pas celle, aseptisée, d’un cabinet médical? Ajoutez des fragrances agréables et oubliez le vaporisateur désodorisant. Allumez plutôt des chandelles, ou faites bouillir de la cannelle, de la muscade, des clous de girofle ou des écorces d’orange.

Il vous reste 15 minutes?

Il est entendu que 15 minutes ne suffisent pas pour nettoyer de fond en comble, mais peuvent permettre de produire un effet marquant.

Ordonner le désordre

Préparer des plats pour toute une tribu requiert beaucoup de temps, d’énergie, et, bien sûr, de vaisselle. Que fait l’hôte lorsque la pile d’assiettes sales ne rentre plus dans le lave-vaisselle et qu’il est moins 5 pour la réception? Rangez vos ustensiles, tasses et petits bols dans une grande marmite pour créer l’illusion d’une cuisine rangée, ou du moins mieux entretenue. Si vous voulez prendre de l’avance sur votre vaisselle, remplissez la marmite d’eau tiède savonneuse.

Sachez que ce truc peut servir dans de nombreux autres cas. Qu’il s’agisse de vêtements, de bibelots ou de livres, ranger tout le désordre dans un grand sac ou un conteneur de stockage, à l’abri des regards, fera la différence.

Éliminer les poils d’animaux

Le chien est peut-être le meilleur ami de l’homme, mais la forte mue de Fido n’est pas un atout pour votre domicile. Pour vous assurer d’avoir une maison impeccable, enfilez des gants de caoutchouc. Les doigts mouillés passés sur les meubles vont retenir tous ces poils rebelles. C’est facile à ce point. Et si rien ne semble fonctionner, prenez un rouleau à charpie et roulez! Et il y a d’autres moyens pour vous débarrasser des poils d’animaux. Sinon, il y a des races de chiens qui ne perdent pas (trop) leurs poils! S’il vous reste un peu de temps, pourquoi ne pas passer l’aspirateur pour faire disparaître les squames d’animaux pouvant incommoder les amis et la famille?

Il vous reste 30 minutes?

C’est encore mieux; nettoyez la pièce la plus importante de la maison.

Nettoyer la salle de bain

Ne trouvez-vous pas ironique que la salle de bain soit le lieu où on se lave les mains, le corps et les cheveux, mais qu’il soit également l’un des plus sales de la maison? Des touffes de cheveux s’agglutinent sur le carrelage, le robinet est maculé de dentifrice et la cuvette des toilettes, autrefois blanc nacré, est devenue d’un jaune douteux et terne.

Une salle de bain sale peut être repoussante pour vos invités, et comme il est très probable qu’ils l’utilisent au cours de leur visite, nous conseillons d’en faire la priorité de vos 30 minutes de répit. Nettoyez de fond en comble, époussetez les étagères, essuyez le robinet et l’évier, passez la vadrouille. Finissez en mettant des serviettes à main et un tapis de bain propres. Il est entendu qu’il ne s’agit pas de la tâche la plus inspirante qui soit, mais il faut bien que quelqu’un s’y colle.

