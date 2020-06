9 mythes sur l’air climatisé que vous devez cesser de croire

PAVEL L PHOTO AND VIDEO/SHUTTERSTOCK

Il vaut mieux garder un climatiseur jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus

Le coût initial de remplacement de votre appareil de climatisation est élevé, mais ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas en acheter un nouveau. Ne faites pas l’erreur de garder votre vieux climatiseur plus longtemps qu’il ne le faut. Un vieil appareil fonctionnera mal, vous coûtera cher en réparations et entraînera éventuellement plus de problèmes que ce qu’il vaut. Si votre climatiseur a entre 10 et 12 ans d’âge ou même plus, investir dans un modèle plus récent et plus efficace vous fera économiser et vous évitera une usure prématurée.