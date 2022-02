Comment nettoyer le four à la perfection avec ce truc trouvé sur TikTok

Essayez cette formule magique et toute simple pour nettoyer le four, avec des ingrédients que vous avez à la maison. Le résultat est impressionnant!

Cette formule magique rendra votre four étincelant de propreté!

Personne n’aime nettoyer le four ni la cuisinière. Les chanceux qui possèdent l’option «auto-nettoyage» savent à quel point cette dernière ne suffit pas tout le temps. Mais attendez! Avant de vous boucher le nez, d’enfiler des gants et d’empoigner le nettoyant pour four, consultez ce TikTok qui explique comment rendre cette tâche bien moins ingrate. Ce truc vous évitera d’avoir à frotter pendant des heures pour vous débarrasser des aliments cuits et surtout de la crasse!

Voici ce dont vous avez besoin

Ce petit truc maison est très populaire notamment parce qu’il ne nécessite pas une multitude de produits chimiques agressifs, comme ceux que l’on trouve dans les nettoyants pour fours commerciaux.

Pour faire un gommage à votre four, vous n’avez besoin que de trois ingrédients de base :

• 1/2 tasse (125ml) de savon à vaisselle dégraissant

• 1-1/2 tasse (375ml) de bicarbonate de soude

• 1/4 tasse (60ml) de vinaigre

Vous aurez également besoin d’un bol pour mélanger ces ingrédients, ainsi que d’une éponge abrasive pour appliquer et retirer la solution des parois de votre four.

Comment nettoyer le four, selon TikTok

Jamais le nettoyage du four n’aura été aussi simple! Regardez cette vidéo TikTok de l’utilisateur @carmsd, afin de connaître les étapes à suivre.

Commencez par mélanger tous les ingrédients. Le bicarbonate de soude et le vinaigre bouillonneront au début, mais continuez à remuer jusqu’à ce qu’ils forment une pâte lisse.

Ensuite, utilisez une éponge pour appliquer une quantité généreuse de la solution pâteuse sur les parois intérieures de votre four, y compris l’intérieur de la porte du four. Étalez la pâte en une couche uniforme et laissez-la reposer dans votre four une nuit complète.

Le lendemain, utilisez le côté abrasif de votre éponge pour enlever la solution. Vous enlevez en même temps tous les résidus de gras et cette crasse désagréable.

Enfin, rincez bien l’intérieur de votre four avec de l’eau, puis admirez l’éclat de votre travail – sans effort.

Est-ce que ça marche vraiment?

Cette vidéo virale TikTok a accumulé plus de 2,5 millions de vues. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Sachez que de nombreux utilisateurs ont essayé ce truc avec leur propre four et ce, avec succès: «Je l’ai fait et ça a marché!», écrit un commentateur.

«J’utilise en fait cette technique pour tout ce que je dois nettoyer, y compris les tapis, les canapés, les chaises rembourrées, et sur tous les types de tache. Cela fait des miracles!» commente un second utilisateur de TikTok.

