Astuces pour recharger rapidement son téléphone cellulaire

Apprenez-en plus sur ces 8 choses qui épuisent la pile de votre cellulaire… et comment y remédier !

Nettoyez le port de chargement de votre appareil

La condition de la batterie de votre appareil n’est pas nécessairement la cause de sa lenteur de rechargement. Apprendre à nettoyer le port de chargement de votre iPhone pourrait être essentiel pour remédier à ce problème. Avec le temps, de la poussière et de la saleté peuvent s’accumuler dans le port du téléphone et l’obstruer. Nous recommandons d’éteindre votre téléphone et d’utiliser de l’air comprimé ou un cure-dent pour dégager la voie. Vous pourrez ensuite brancher votre chargeur et évaluer si cela a réglé votre problème.

