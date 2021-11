Comment nettoyer un matelas en profondeur?

LIGHTFIELDSTUDIOS/GETTY IMAGES

Lorsqu’il s’agit d’acheter un matelas, nous passons beaucoup de temps à rechercher le meilleur. Qu’il s’agisse d’un matelas dans une boîte ou d’un matelas plus conventionnel, nous voulons tous nous assurer que notre matelas est non allergène, confortable et abordable. Une fois le matelas de vos rêves acheté, avez-vous pensé à quel point il pourra éventuellement devenir sale? Même si vous changez régulièrement votre literie et n’y autorisez aucun animal, vous serez surpris de constater que votre matelas n’est pas aussi propre que vous le pensez. Au fil du temps, des cellules mortes de la peau, des acariens, de la saleté, des fluides corporels et une foule d’autres choses qui vous font dire «ouach» peuvent s’accumuler sur votre matelas. En fait, Amerisleep rapporte qu’après sept ans, les matelas peuvent abriter plus de 16 millions d’unités formant des colonies de bactéries.

En 2015, le Journal de Montréal rapportait qu’à la demande du fabricant de matelas Dreams, des chercheurs de l’université de Salford, au Royaume-Uni, ont analysé des matelas vieux de huit ans. Ils ont découvert des restes de nourriture et plusieurs kilogrammes de peau morte, de nombreuses bactéries – dont l’E. Coli de même que le staphylocoque doré indiquant la présence de contaminations fécales. Bref, beaucoup de matières indésirables pouvant causer de nombreuses infections et entraîner de l’eczéma ou de l’asthme.

«Le nettoyage est la meilleure façon de prendre soin de son matelas», note Mary Gagliardi, experte en nettoyage pour Clorox. «Le nettoyage de votre matelas, en plus d’éliminer la poussière et les squames d’animaux, l’aide à durer plus longtemps», ajoute-t-elle. Une autre façon de prolonger la durée de vie de votre matelas est d’acheter un surmatelas. N’hésitez pas à emprunter ces astuces efficaces des experts du ménage.

À quelle fréquence nettoyer son matelas?

Tout d’abord, Mary Gagliardi souligne qu’«il est important d’éviter de trop mouiller un matelas». Sinon, l’intérieur deviendra un terrain fertile pour la moisissure et le mildiou, une appellation regroupant plusieurs parasites. C’est pourquoi l’experte en nettoyage recommande de passer l’aspirateur sur votre matelas. «Au minimum, passez l’aspirateur tous les trois à quatre mois lorsque vous faites pivoter et retournez votre matelas, ce qui prévaut également une partie importante de son entretien», dit-elle. «Si vous avez un matelas qui ne nécessite pas de retournement, vous devriez toujours le faire pivoter tous les trois ou quatre mois, alors assurez-vous simplement de passer l’aspirateur en même temps», ajoute-t-elle.

Quoi utiliser pour nettoyer un matelas?

Pour le nettoyage de routine, Mary Gagliardi recommande un aspirateur avec un filtre HEPA qui ne renvoie pas tout ce que vous aspirez dans la pièce. «Le nettoyage de routine d’un matelas consiste simplement à passer l’aspirateur avec la buse de rembourrage de l’aspirateur pour pénétrer dans les crevasses et le revêtement matelassé», dit-elle.

RATCHAT/GETTY IMAGES

Comment nettoyer un matelas en profondeur?

C’est toujours une bonne idée de nettoyer en profondeur les tapis et les surfaces de votre maison. Mais faut-il nettoyer un matelas de la même manière? Non, pas si vous comptez le frotter avec de l’eau et du savon.

Selon Mary Gagliardi, trop d’humidité dans un matelas peut le ruiner complètement. Elle recommande donc un nettoyage de routine avec un bon aspirateur et un nettoyage ciblé des taches.

Comment enlever les taches d’un matelas?

Les taches de matelas les plus courantes proviennent généralement de fluides corporels comme la sueur, l’urine et le sang. Pour ces taches, vous aurez besoin d’un bon nettoyant pour matelas qui ne mouille pas la surface. Mary Gagliardi recommande un dissolvant d’urine à base de peroxyde d’hydrogène. Il peut être utilisé sans danger sur les matelas et agira sur les taches comme l’urine et le sang. Vaporisez ce produit sur les taches puis attendez trois minutes avant d’éponger la zone traitée avec un chiffon propre et humide.

Si vous n’avez pas de détachant pour matelas, vous pouvez en fabriquer rapidement et facilement grâce à des produits que vous avez déjà à la maison. La Sleep Foundation recommande de préparer une solution d’eau froide et de peroxyde d’hydrogène dans une proportion de 1:1. Appliquez cette solution sur la tache et épongez à l’aide d’un chiffon propre. Ensuite, avec un autre chiffon propre, épongez la zone tachée avec de l’eau douce. Répétez ce processus jusqu’à ce que la tache soit enlevée. Un mélange fait d’une part de vinaigre et d’une part d’eau est également un moyen efficace et d’autant plus naturel de nettoyer les taches de votre matelas. Vous serez surpris par ces usages inusités du peroxyde d’hydrogène!

Que vous utilisiez un détachant pour matelas du commerce ou une solution maison, la dernière étape est la plus importante: laissez votre matelas sécher complètement à l’air libre. Mary Gagliardi suggère de faire fonctionner un ventilateur pour bien faire circuler l’air dans la pièce. Une fois le matelas complètement sec, vous pouvez remettre la literie.

Comment enlever les odeurs d’un matelas?

Si votre matelas sent mauvais, mais n’a pas de taches évidentes, il existe plusieurs façons d’éliminer les odeurs. Mary Gagliardi recommande de vaporiser la surface de votre matelas jusqu’à ce qu’elle soit humide avec un vaporisateur aérosol désinfectant pour tissus. Encore une fois, laissez le matelas sécher complètement à l’air libre avant de remettre vos draps.

Un autre moyen infaillible d’éliminer les odeurs d’un matelas est d’utiliser du bon vieux bicarbonate de soude. Saupoudrez une fine couche de bicarbonate de soude sur toute la surface de votre matelas et laissez-le reposer pendant quelques heures. Le bicarbonate de soude absorbera l’humidité et neutralisera les odeurs. Une fois que vous avez laissé le bicarbonate de soude reposer pendant quelques heures, aspirez l’excédent avec votre aspirateur, puis remettez votre literie.

ARTEM PERETIATKO/GETTY IMAGES

Quand est-il temps de remplacer votre matelas?

En ce qui concerne les taches causées par le sang, la sueur et l’urine, Mary Gagliardi estime qu’elles doivent être absolument épongées avant d’être nettoyées. Toutefois, il y a des moments où vous devriez remplacer votre matelas plus tôt que les sept ans habituels. Selon l’experte, un matelas doit être remplacé s’il est trop humide et ne peut pas sécher correctement. Par exemple, si votre maison a été inondée, c’est probablement une bonne idée de remplacer votre matelas.

Dans d’autres cas, elle souligne que vous voudrez certainement remplacer un matelas affaissé. Comment éviter l’affaissement? Elle vous conseille de faire pivoter et de retourner votre matelas (s’il peut être retourné) régulièrement, comme indiqué par les fabricants. Elle souligne que la plupart des matelas ont une durée de vie estimée et qu’ils devraient durer peut-être même plus longtemps s’ils sont correctement entretenus. En tout temps vous pouvez évaluer l’état de votre matelas et décider quand le remplacer.

N’oubliez pas de laver votre housse de matelas aussi

Pour l’entretien de votre matelas, Gagliardi vous conseille également de nettoyer régulièrement votre housse de surmatelas. «Lavez votre housse, au minimum, lorsque vous passez l’aspirateur et faites pivoter le matelas, en utilisant un bon détergent et 1/3 de tasse d’eau de Javel», dit-elle. «Les housses de matelas [devraient] être propres, blanches et également sans germes!», précise-t-elle.

En parlant de housses de matelas, elle recommande d’en chercher une qui soit «imperméable» par opposition à «résistante à l’eau». Résistant à l’eau signifie simplement que la housse résistera à l’eau, mais n’empêchera pas les fluides de la traverser complètement. En cas d’accident, vous risquez de vous retrouver avec des taches sur votre matelas.

