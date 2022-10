Suivez cette liste de ménage pour garder la maison impeccable

TMB STUDIO

Que vous soyez un maniaque de propreté, ou plutôt le genre à ne faire briller les lieux que juste avant les vacances (ou quelque part entre les deux), vous pourrez garder le rythme en suivant notre liste de ménage. Elle comprend un calendrier pour la cuisine et la salle de bain, et vous indique quoi et quand il faut agir pour éviter d’atteindre un niveau de saleté devenue impossible à récurer ou qui réclamera des heures de frottage.

«Il ne faut que 20 minutes par jour pour empêcher le chaos», explique Vera Peterson, présidente de la compagnie de nettoyage Molly Maid.

Avant de débuter le nettoyage

1re étape: Rassembler tous les produits de nettoyage

Vera Peterson conseille de préparer deux ou trois chariots de nettoyage pour des zones spécifiques de la maison (salle de bain, cuisine, chambres, etc.) qui rassemblent tout le matériel pour passer à l’action.

2e étape: Éliminer le fouillis

En gros, moins vous accumulerez et moins vous aurez à ranger, dépoussiérer, nettoyer et entretenir. Faites des piles ordonnées des papiers et des livres, et regroupez tous les objets similaires sur une étagère ou dans un coin.

3e étape: Regrouper les tâches du nettoyage mensuel ou en profondeur

Un nettoyage mensuel ou en profondeur complet peut aller plus vite si vous regroupez les tâches similaires, comme le nettoyage des miroirs ou le passage de l’aspirateur, plutôt que de faire une pièce à la fois. Comme vos outils seront prêts, cela se fera en un rien de temps.

Programme quotidien de nettoyage

Votre programme quotidien se concentre sur les tâches courantes, comme faire le lit et la vaisselle. L’avantage est que ces tâches sont rapides et font immédiatement une différence. Voici d’autres trucs pour le nettoyage quotidien:

Plutôt que de sortir votre balai-aspirateur tous les jours, investissez dans un aspirateur robot programmable qui s’occupera des planchers.

Les traces de doigts sur les robinets et de dentifrice dans le lavabo sont inévitables. Gardez des lingettes désinfectantes dans le meuble-lavabo pour un nettoyage rapide.

Après la vaisselle du souper, saupoudrez l’évier de la cuisine de bicarbonate de soude, et frottez avec une éponge légèrement humide.

Après chaque douche, passez la raclette sur les murs en verre ou en carrelage pour éviter les taches d’eau et les moisissures.

Programme de nettoyage hebdomadaire

Les tâches du programme hebdomadaire exigent un peu plus de temps que celles du quotidien. Le soin supplémentaire donné à ces zones facilitera leur entretien, ce qui n’aurait pas été le cas en le reportant de quelques semaines. Voici les éléments dont il faut tenir compte pendant le nettoyage hebdomadaire:

Si vous n’utilisez pas souvent votre micro-ondes, vous pourrez le nettoyer tous les 15 jours.

En passant la vadrouille, commencez par le coin le plus éloigné de la pièce, et revenez vers l’entrée. Rincez la vadrouille après avoir nettoyé chaque zone de 4 x 4 pieds, pour que l’eau reste claire.

Pour les miroirs, utilisez un nettoyant à vitres et un chiffon en microfibre (ou du papier journal), et essuyez dans un mouvement circulaire, d’un côté à l’autre et de haut en bas.

N’oubliez pas d’épousseter les portes, les appuis de fenêtre et les luminaires (éteignez-les d’abord). En dépoussiérant, déplacez le chiffon en microfibre de gauche à droite et de haut en bas. Les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les interrupteurs et les télécommandes, accumulent les taches et les bactéries. Vaporisez la surface avec un nettoyant multi-usage et essuyez; recommencez avec un désinfectant. Laissez reposer le temps recommandé dans les instructions, puis rincez ou essuyez la surface pour éliminer les résidus.

Pendant que l’aspirateur est sorti, passez-le rapidement sur les rideaux et tous les meubles rembourrés.

Les accessoires de nettoyage sales ne font que propager la saleté. N’oubliez pas de laver les chiffons en microfibre, de désinfecter vos éponges, d’essuyer le manche et la base de votre aspirateur et de nettoyer son filtre.

Programme de nettoyage mensuel

Le programme de nettoyage mensuel cible des tâches plus importantes qui exigent plus de temps et d’équipement. Considérez qu’il s’agit d’un investissement dans vos appareils et votre maison, et vous trouverez que ce temps et ces efforts en valent la peine. Voici des éléments utiles:

Pour nettoyer le dosseret, mélangez 1 tasse de bicarbonate de soude, 1 tasse de peroxyde d’hydrogène et du savon à vaisselle dégraissant comme Dawn. Cette combinaison décompose la graisse accumulée qui est courante dans la plupart des cuisines, dit Vera Peterson.

La façon de dégraisser la hotte sera différente, selon qu’elle est amovible ou pas. Faites tremper les grilles amovibles dans l’eau chaude savonneuse. Ou nettoyez-les avec un chiffon doux, humide et savonneux.

Pendant que vous nettoyez le réfrigérateur, jetez tout aliment ancien ou périmé, et essuyez les étagères et les tiroirs.

Il est même possible de nettoyer les lignes de coulis de la salle de bain les plus tenaces avec un petit effort, et avec notre concoction secrète: mélangez 1 tasse de bicarbonate de soude à 1 tasse de peroxyde d’hydrogène, et frottez avec une brosse à dents.

Les matelas ont aussi besoin de soins. Pour rafraîchir le vôtre, saupoudrez de bicarbonate de soude que vous laisserez reposer pendant 20 minutes, puis passez l’aspirateur.

Pour nettoyer les plinthes sans vous plier, passez un balai avec une serviette en microfibre attachée le long de la brosse (ou utilisez le Baseboard Buddy). Pour dépoussiérer les ventilateurs de plafond, éteignez-les, puis nettoyez les lames avec un plumeau à manche extensible, et ôtez la poussière et toute saleté accumulée.

Pour des vitres impeccables, vaporisez du nettoyant pour vitres et essuyez avec du papier journal. Pour les endroits difficiles d’accès, utilisez une raclette télescopique. Terminez en retirant les débris du rail de la fenêtre avec une brosse pour interstices.

Programme de nettoyage en profondeur

Tous les trois à six mois, retroussez vos manches (et trouvez de l’aide, si nécessaire) pour compléter la liste de contrôle du nettoyage en profondeur. Ces tâches sont plus imposantes, mais elles contribuent à montrer votre maison sous son meilleur jour. Suivez ces étapes pour le ménage en profondeur:

Vous serez étonné du nombre de miettes sous votre cuisinière, et de toiles d’araignées derrière votre réfrigérateur. Tirez chaque appareil pour balayer et nettoyer à l’arrière. Passez l’aspirateur sur les serpentins du réfrigérateur pour augmenter son efficacité énergétique.

Après avoir vidé vos tiroirs de cuisine, essuyez-les, et lavez soigneusement tous les organisateurs de cuisine.

Pour nettoyer les moustiquaires, retirez-les de la fenêtre, puis détachez la saleté en frottant légèrement avec une brosse à poils très doux, trempée dans un nettoyant tout usage mélangé à de l’eau tiède. Rincez avec un tuyau extérieur.

Nettoyez votre garde-robe et vos tiroirs de commode et rangez leur contenu.

