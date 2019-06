14 déchets alimentaires à ne jamais jeter à la poubelle

Si vous considérez automatiquement comme déchets alimentaires les parties de fruits et de légumes que vous ne mangez pas, vous vous privez peut-être des puissants nutriments qu’elles renferment.

1 / 14

POSINOTE/SHUTTERSTOCK

Écorce de citron

Ne jetez pas l’écorce du demi-citron après en avoir pressé le jus sur le poisson. Selon Lauren Popeck, diététiste et nutritionniste agréée du Groupe de médecine et de professionnels de la santé d’Orlando, le zeste de citron est excellent pour garnir les plats et en relever le goût.

De plus, il recèle des qualités nutritives très bénéfiques pour votre santé. «Dans deux cuillérées à soupe de zeste, vous avez trois grammes de fibre. Il y a aussi cinq fois plus de vitamine C dans la peau que dans la pulpe, et d’autres vitamines et sels minéraux essentiels», dit Popeck. Ses utilisations préférées du zeste : mélangé à la vinaigrette ou à la marinade, ajouté à des smoothies ou râpé sur des haricots verts.

Et ne vous contentez pas de l’écorce de citron : utilisez celles des oranges, des limes et même des pamplemousses pour donner de l’acidité et du goût sans ajouter de calories.

Saviez-vous que le citron peut également vous sauver la vie? Essayez l’une (ou plusieurs!) de ces 30 façons d’utiliser le citron au quotidien!