13 conseils pour jardiner

En ville ou en banlieue, dans votre cours ou sur votre balcon, jardiner comporte de nombreux avantage… et désavantages, si on ne fait pas attention. Voici de bons conseils pour jardiner.

2 / 13

PHOTO FUN/Shuttesrtock

Dans des pots

Si vous n’avez pas de jardin ou que le sol de votre cours ne se prête pas à la culture, vous pouvez planter fleurs et légumes dans des pots. «Les plus grands possible, précise Gayla Trail, pour que la terre reste humide plus longtemps.»

Lancez-vous! Suivez ces 3 conseils jardinage pour les débutants.