Empoisonnement: 16 trucs qui pourraient vous sauver la vie

HELLORF ZCOOL/SHUTTERSTOCK

Recommandation: attention aux champignons sauvages

Appel au centre antipoison: un homme de 22 ans a cueilli des morilles et les a fait cuire. Plus tard ce jour-là, il a été pris de vomissements. Ses tests hépatiques étaient anormaux et il a dû être hospitalisé une nuit pour recevoir des médicaments par intraveineuse.

Une autre fois, un homme de 55 ans a mangé trois champignons sauvages dans une salade et a eu de graves vomissements. Il a développé une insuffisance rénale aiguë et on a dû le mettre sous dialyse. Il a reçu son congé de l’hôpital et a dû subir une nouvelle dialyse dix jours plus tard. Le cathéter de dialyse n’a été retiré que 39 jours après l’ingestion.