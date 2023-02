19 mythes sur les chiens (qu’il ne faut pas croire)

OSCAR WONG/GETTY IMAGES La mauvaise haleine des chiens est normale La mauvaise haleine des chiens est si courante que la plupart des gens pensent qu’elle est normale. La vérité est que l’haleine de votre chien ne devrait vraiment pas être si mauvaise. Et vous devriez lui brosser les dents plus souvent que vous ne le pensez. «Votre chien n’aura jamais une haleine fraîche à la menthe, mais elle ne devrait pas non plus être insupportable», déclare Tim Vogel, toiletteur professionnel. «La mauvaise haleine est un indicateur de problèmes de santé sous-jacents. Plus précisément, la mauvaise haleine chronique est causée par des bactéries dans la bouche et est souvent le premier signe d’une maladie dentaire». En fait, Tim Vogel dit que le plus grand coupable de la mauvaise haleine du chien est la maladie parodontale, qui affecte jusqu’à 80% des chiens à l’âge de trois ans. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner une perte de dents, des abcès et des maladies parodontales, voire des conditions potentiellement mortelles, y compris des lésions rénales, hépatiques et cardiaques. Saviez-vous qu’un chien adulte possède 42 dents? Découvrez toutes ces choses que vous ne savez pas sur les chiens.



DAMEDEESO/GETTY IMAGES Un nez chaud et sec signifie que votre chien est malade L’un des mythes les plus répandus sur les chiens implique que le nez d’un chien en bonne santé est toujours froid et humide. Or, les nez chauds et secs sont tout à fait normaux. «Tout, de l’air sec aux allergies en passant par la simple sieste, peut affecter l’humidité du nez de votre chien», explique le Dr Christman. «Cependant, même si la santé du nez n’est normalement pas préoccupante, si vous remarquez que le nez de votre animal est constamment sec, craquelé ou coule, vous devez prendre rendez-vous avec le vétérinaire.» Portez une attention particulière à ses changements physiologiques ou de comportement ou encore aux signes d’inconfort ou de douleur. Jetez un œil aux quelques signaux courants que votre chien peut vous envoyer pour demander de l’aide.