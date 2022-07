Les races de chien qui vivent le plus longtemps

ANNA MALOVERJAN/GETTY IMAGES

Épagneul nain continental (papillon)

Espérance de vie: 14 à 16 ans

Le papillon a l’air excité malgré son apparence soignée, et derrière ses yeux pétillants se cache un chien endurant et enjoué. «Avec une personnalité aussi vaste que ses oreilles, le papillon a tendance à attirer l’attention là où il se trouve», explique Colleen Demling-Riley. Cette race s’épanouit en société et se distingue dans l’agilité, l’obéissance et le comportement en public ainsi qu’au rapport d’objets.» Il s’ajuste aux climats chauds et froids, adopte la ville comme la campagne et adore chasser les écureuils ou jouer à l’intérieur (assurez-vous d’éviter tout jouet de cette liste proscrit des vétérinaires). Son bonheur perpétuel pourrait être le secret de la longévité de sa race.

Caractère:

Affectueux Obéissant Bonne race pour les jeunes enfants



